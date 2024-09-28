Потребительский союз: в 65% косметики в России содержатся опасные вещества

В 65% косметики, которая продается в России, содержатся опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметической продукции массового сегмента.
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