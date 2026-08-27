Профессор Фёдоров рассказал о праве школьников продолжить обучение после 9-го класса

Доктор педагогических наук, профессор Института образования ВШЭ Олег Фёдоров рассказал, что школьнику, который хочет продолжить обучение после 9-го класса, должны предоставить возможность поступить в 10-й.
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