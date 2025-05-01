На ТНТ выходит второй сезон экшн-комедии «Казачок»: ещё больше приключений и казачьей смекалки

12 мая на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона экшн-комедии «Казачок» от студии SVERDЛOVSK — проекта, который завоевал любовь зрителей своим необычным сочетанием тем путешествий во времени, русской истории и современных технологий.
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