Великая среда Страстной недели: что можно и нельзя делать 1 мая 2024

Первого мая 2024 для верующих наступает Великая среда. Этот день посвящен земным страданиям Христа. События из Евангелия в Великую среду В Великую среду православная церковь вспоминает грешницу, помазавшую Иисуса миром.
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