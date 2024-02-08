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Вести Севастополь

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Как в Севастополе прошла Зимняя школа Плавучего университета

Севастополь стал одной из площадок Зимней школы Плавучего университета. В преддверии дня российской науки, который отмечается сегодня, лекции и практику для студентов страны проводили на базе Морского гидрофизического института и Института биологии южных морей.

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