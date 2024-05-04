В гостях у шефа. Когда личный бренд хорошо работает. В первую очередь мы шли туда за мясом) это наш третий визит в «шеф стейк хаус» на Альпийской.
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В гостях у шефа. Когда личный бренд хорошо работает. В первую очередь мы шли туда за мясом) это наш третий визит в «шеф стейк хаус» на Альпийской.