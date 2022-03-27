SPLETNIK

474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Романов
    /...Затем война стала спадать, а в 2017-м подписаны Минские соглашения с миротворцами ОБСЕ на линии разграничения. По...Вера Брежнева выс...
  • Роман Романов
    А о том, что ее братья украинцы семь лет убивали её братьев украинцев и братьев русских она не ведала? А теперь ее ко...Вера Брежнева выс...
  • Олег Красноусов
    Вера Брежнева-закрой свой гнилой ротВера Брежнева выс...

Вера Брежнева ответила на заявление ее директора, что она готова выступать для российских олигархов за большой гонорар

Вера Брежнева ответила на заявление ее директора, что она готова выступать для российских олигархов за большой гонорар

Вера Брежнева прокомментировала заявление ее концертного директора, что она готова выступить на закрытой вечеринке для российского олигарха за вознаграждение в несколько миллионов рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх