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Выбросил белый флаг: Хачанов заставил Блокса страдать, а Андреева упустила два матчбола и проиграла Гауфф на US Open

Выбросил белый флаг: Хачанов заставил Блокса страдать, а Андреева упустила два матчбола и проиграла Гауфф на US Open

Карен Хачанов третий раз в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема. Его соперник Александр Блокс жаловался на боли в спине на протяжении всего матча и отказался от продолжения борьбы в третьем сете после того, как российский теннисист сделал очередной брейк.

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