Выбросил белый флаг: Хачанов заставил Блокса страдать, а Андреева упустила два матчбола и проиграла Гауфф на US Open

Карен Хачанов третий раз в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема. Его соперник Александр Блокс жаловался на боли в спине на протяжении всего матча и отказался от продолжения борьбы в третьем сете после того, как российский теннисист сделал очередной брейк.