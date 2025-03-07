Ван И выступил за ценное мирное соглашение по Украине на ВСНП в Пекине

Глава МИД Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии ВСНП в Пекине заявил о стремлении сторон к достижению прочного мирного соглашения на Украине, подчеркнув важность совместных усилий для реализации этой цели.
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