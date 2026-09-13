Женщину, которая выкопала гортензию в омском сквере, пригласили туда посадить новые клумбы. Женщина, прославившаяся благодаря видео случайного очевидца, вновь пришла к СКК Блинова, но теперь в позитивном контексте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым