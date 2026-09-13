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Новости Омска

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Женщину, которая выкопала гортензию в омском сквере, пригласили туда посадить

Женщину, которая выкопала гортензию в омском сквере, пригласили туда посадить новые клумбы. Женщина, прославившаяся благодаря видео случайного очевидца, вновь пришла к СКК Блинова, но теперь в позитивном контексте.

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