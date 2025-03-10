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«ВО»: ракеты HIMARS на рынок в Херсонской области навела разведка Франции

«ВО»: ракеты HIMARS на рынок в Херсонской области навела разведка Франции

Французская разведка навела ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которыми украинские формирования нанесли удар по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

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