«ВО»: ракеты HIMARS на рынок в Херсонской области навела разведка Франции

Французская разведка навела ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которыми украинские формирования нанесли удар по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).
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