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В ДНР открыли расширенный до четырех полос участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия»

В ДНР открыли расширенный до четырех полос участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия»

16 октября на площадке XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024» в формате телемоста открыли капитально отремонтированный десятикилометровый участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия».

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