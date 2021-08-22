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Самодостаточный или искусственный – эксперт о рождении мовы

Самодостаточный или искусственный – эксперт о рождении мовы

Прежде чем отвечать на вопрос, является ли украинский язык естественным или искусственно сформированным, надо уточнить некоторые понятия.

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Natalija Osminina
Литературный украинский язык - это искусственное образование, сродни эсператно. ЛИТЕРАТУРНЫЙ украинский язык - это русский. А все остальное это диалекты. А галицкий - это селюковский диалект. И потому говорящим на нем и не знающим русский, умными и образованными стать не дано.

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