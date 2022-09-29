Расписание до конца года. РПЛ. Календарь сезона-2022/23

Установлены даты и время всех оставшихся туров-2022, незаполненными точно остались лишь две заключительные кубковые страницы группового этапаОсновная особенность заключительной части расписания игр календарного года - разведение по срокам кубковых матчей группового этапа РПЛ и «Пути регионов».
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