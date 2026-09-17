Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как преодолеть тотальную неготовность к неизбежной большой войне

Как преодолеть тотальную неготовность к неизбежной большой войне

Германия в открытую готовится к войне с Россией. Это не скрывается, с этой мыслью носятся какие-то шелудивые политики и всякого рода говорящий шлак из тех, кто потерял разум.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Симоненко
Валерий Симоненко

Как преодолеть тотальную неготовность к неизбежной большой ВМЕСТО  реальных действий войне" Ответ ДАВНО лежит на поверхности и давно понятен многим: ПРЕКРАТИТЬ Путинские демагогическую болтовню, примитивные, не внятные "ответки"  ВМЕСТО  инициативного, навязывания СВОЕЙ ВОЛИ противнику; схоластику и, главное(!), ИММИТАЦИИ всего и всея и начать работат РЕАЛЬНО! ВСЁ! Точка! Иными словами , пора Путину КОНЧАТЬ МОРОЧИТЬ Стране и народу голову! Хватит! Иначе России не видеть ни Побед, ни  реального авторитета, ни реального развития, ни решения каких либо вообще ни внутренних, ни внешних проблем... И даже, иначе не избежать разрушения России...

Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Во  все  века  подлый  Запад  хотел  нас  захватить...Отбились... На  этот  раз  Запад  взялся  за  Россию  всерьез...1мировая  и  2  мировыя  войны  -  тогда  нам  помогали  США  и  Англия...  Сейчас  против  нас    - англосаксы  и  все  евреи  с  их  хитростью  и  деньгами...Могут  победить  ,  как  победили  СССР  в  холодной  войне...Если  не  соберёмся...

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Помните анекдот про то, как готовящаяся к свадьбе еврейская девушка спросила у священника , как ей ложится на кровать в первую брачную ночь? Священник ответил - как не ложись, всё равно вые...т. Очень напоминают подобные статьи такую ситуацию. Любая война , как бы к ней не готовились, имеет совершенно не предвиденные ситуации. Война это способность народа собраться и проявить свои лучшие качества. Не языком, а делом. Россия это показывала много раз.  Автор , Вас можно понять. Но вспомним как к ГО относились даже в СССР. Пренебрежительно. Правда средства отпускались , и не малые. На  проекты домов, метро, предприятий, и много много на что другое. Вот сейчас Усраина подтверждает как проектировали , как строили. Хорошо строили. Вот куда смотреть надо сейчас, когда в рыночную экономику влезли. Вспомните Спитак, который рухнул как песочный, потому что был не бетонный а песочный. Армения уже тогда воровала хорошо цемент на особняки ворам. Особняки устояли.  А сейчас разве не так может быть , при рыночной экономике?