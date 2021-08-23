Театр абсурда

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Геннадий Зюганов. История первого предательства

Геннадий Зюганов. История первого предательства

30 лет назад произошел так называемый путч ГКЧП, который ознаменовал собой фактический крах Советского Союза.

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Виктор Иванов
Как уже задрали эти писаки,зря стараетесь, народ давно уже понял кто такие едросы и их политику,а КПРФ потом можно будет и подчистить от карьеристов.
Владимир Eвтушенко
Врёт падаль -автор. В 1990 году лидером КП РСФСР был Полозков, а Зюганов ит тогда был никто.
Алексей Сафронов
...вот именно! Как и сейчас, Зю никто 😁
Владимир Eвтушенко
Дело не в Зюганнове, а в том, что только подлые шавки ЕР, типа тебя, тупые, без чести и совести льют помои на единственную партию в РФ,- на КПРФ. Видимо, вам, злобным шавкам, ЕР запретила критиковать сателлитов и ЕР - ЛДПР, СР, Парнас, Яблоко.
Владимир Eвтушенко
Никто и ничто это ты, особь без чести и морали.
Владимир Eвтушенко
Зюганов лидером КПРФ стал в 1995 году. Вот оно лицо погани ЕРовской - даже в датах врут, захлёбываясь дерьмом от своей же клеветы.
Владимир Eвтушенко
Поганец автор, как всегда анонимен.
Андрей Иваныч
отличная написано. Коммуняблов давно запретить надо было.
Виктор Козодоев
а что сейчас лучше при путине и его банде
Владимир Eвтушенко
Что-то ты, гнусь голубая, тут развонялась, сволочь гитлеровская. Забыл, кретин и подлец, с чего начинался разгул нацизма в Германии Гитлера*? С запрета КПГ. А теперь ответь, ничтожество нацистское - чем ты от Адольфа отличаешься?
Yak Vit
А сторонникам коммунякалок всё едино! Им хоть сцы в глаза, скажут - Божья роса! 😁 Хоть какие факты приводи, хоть кол им на их тупом бараньем лбу вытеши - всё бесполезно! Взять хотя бы комментарии выше некоего "вовочки евтушенки" - наглядный тому пример! И факты эти самые вовочки переиначивают, как им хочется, лишь бы обелить своего обожаемого партЕйного функционЭра! Вовчик! Ты б хоть биографию своего поросячье-коммунусячьего идола бы почитал, причём выложенном на сайте твоей обожаемой КыПыРыФы! Там сами коммунякалки пишут, что твой обожаемый зюгалка ещё в 90-м году находился в числе инициаторов создания компартии РСФСР. А это что значит? А это значит, что он ЛИЧНО виновен в развале СССР! 😠 Ведь что такое компартия в СССР - это его руководящая и направляющая сила, понимаешь! И когда Россия в 90-м отделила свою компартию от КПСС, это и послужило детонатором развала страны! Это ровно то же самое, что Россия вдруг взяла и решила... отделиться от СССР! 🤦‍♂️ Та самая Россия, которая служила становым хребтом СССР, от него отделилась! А сейчас эти же самые лицемеры - коммунякалки льют крокодиловы слёзки по безвременно ушедшему Союзу! 🤦‍♂️Вот просто слов нет!🤬 Но это ещё не всё. Как сказано на том же самом сайте КыПыРыыФнутых, зюгалка "в 1993 году на II чрезвычайном съезде был избран Председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В этом же году избран депутатом Государственной Думы ФС РФ. Руководитель фракции КПРФ". Вованчик! Это тебе что - х*р с бугра?! Руководитель фракции КыПыРыыФнутых в Думе! Председатель ЦИК! И ты ещё что-то тут смеешь лицемерно крякать?! 🤬 Так что, вованчик-дебильчик лицемерный. Лучше будет, если бы ты завалил своё хлебало и не вякал, брехло коммунусячье!
Vladimir Lioubimcev
А Зюганов что, был в числе ГКЧепистов?... Так вот я скажу, ЧТО ЭТО ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ и в ГКЧП, и в развале СССР. И все тут... Зюганов, наоборот СОХРАНИЛ КОМПАРТИЮ ДЛЯ РОССИЯН!
Евгений
Уважаемый, вы не поняли сути вопроса, перечитайте статью снова))
Алексей Сафронов
Не только к автору статьи, но и ко всем другим писулькиным: по какой такой причине, вы часто пишите оды об подобных Зю и других Пустышкиных персонах? Чем же, кроме мерозакостной физиономии заслужили они такое внимание?
Владимир Eвтушенко
Не только к автору статьи, но и ко всем другим писулькиным: по какой такой причине, вы часто поливаете помоями КПРФ, не трогая других Пустышкиных персон? Чем же, кроме мерозопакостной физиономии ЕР, ЛДПР, СР, Зелёные заслужили они такое внимание?
Владимир Eвтушенко
А сторонникам ЕР, поклонникам Гитлера всё едино! Им хоть ссы в глаза, скажут - Божья роса! Хоть какие факты приводи, хоть кол им на их тупом бараньем лбу теши. всё бесполезно! Взять хотя бы комментарии выше некоего подонка Яка поганого - наглядный тому пример! И факты эти самые сволочи Yak Vi переиначивают, как им...прикажет ЕР.

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