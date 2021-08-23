Геннадий Зюганов. История первого предательства

Театр абсурдаПолитикаГеннадий Зюганов. История первого предательства 30 лет назад произошел так называемый путч ГКЧП, который ознаменовал собой фактический крах Советского Союза.Вернуться к статье163НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ИвановКак уже задрали эти писаки,зря стараетесь, народ давно уже понял кто такие едросы и их политику,а КПРФ потом можно будет и подчистить от карьеристов.Владимир EвтушенкоВрёт падаль -автор. В 1990 году лидером КП РСФСР был Полозков, а Зюганов ит тогда был никто.Алексей Сафронов...вот именно! Как и сейчас, Зю никто 😁Владимир EвтушенкоДело не в Зюганнове, а в том, что только подлые шавки ЕР, типа тебя, тупые, без чести и совести льют помои на единственную партию в РФ,- на КПРФ. Видимо, вам, злобным шавкам, ЕР запретила критиковать сателлитов и ЕР - ЛДПР, СР, Парнас, Яблоко.Владимир EвтушенкоНикто и ничто это ты, особь без чести и морали.Владимир EвтушенкоЗюганов лидером КПРФ стал в 1995 году. Вот оно лицо погани ЕРовской - даже в датах врут, захлёбываясь дерьмом от своей же клеветы.Владимир EвтушенкоПоганец автор, как всегда анонимен.Андрей Иванычотличная написано. Коммуняблов давно запретить надо было.Виктор Козодоева что сейчас лучше при путине и его бандеВладимир EвтушенкоЧто-то ты, гнусь голубая, тут развонялась, сволочь гитлеровская. Забыл, кретин и подлец, с чего начинался разгул нацизма в Германии Гитлера*? С запрета КПГ. А теперь ответь, ничтожество нацистское - чем ты от Адольфа отличаешься?Yak VitА сторонникам коммунякалок всё едино! Им хоть сцы в глаза, скажут - Божья роса! 😁 Хоть какие факты приводи, хоть кол им на их тупом бараньем лбу вытеши - всё бесполезно! Взять хотя бы комментарии выше некоего "вовочки евтушенки" - наглядный тому пример! И факты эти самые вовочки переиначивают, как им хочется, лишь бы обелить своего обожаемого партЕйного функционЭра! Вовчик! Ты б хоть биографию своего поросячье-коммунусячьего идола бы почитал, причём выложенном на сайте твоей обожаемой КыПыРыФы! Там сами коммунякалки пишут, что твой обожаемый зюгалка ещё в 90-м году находился в числе инициаторов создания компартии РСФСР. А это что значит? А это значит, что он ЛИЧНО виновен в развале СССР! 😠 Ведь что такое компартия в СССР - это его руководящая и направляющая сила, понимаешь! И когда Россия в 90-м отделила свою компартию от КПСС, это и послужило детонатором развала страны! Это ровно то же самое, что Россия вдруг взяла и решила... отделиться от СССР! 🤦♂️ Та самая Россия, которая служила становым хребтом СССР, от него отделилась! А сейчас эти же самые лицемеры - коммунякалки льют крокодиловы слёзки по безвременно ушедшему Союзу! 🤦♂️Вот просто слов нет!🤬 Но это ещё не всё. Как сказано на том же самом сайте КыПыРыыФнутых, зюгалка "в 1993 году на II чрезвычайном съезде был избран Председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В этом же году избран депутатом Государственной Думы ФС РФ. Руководитель фракции КПРФ". Вованчик! Это тебе что - х*р с бугра?! Руководитель фракции КыПыРыыФнутых в Думе! Председатель ЦИК! И ты ещё что-то тут смеешь лицемерно крякать?! 🤬 Так что, вованчик-дебильчик лицемерный. Лучше будет, если бы ты завалил своё хлебало и не вякал, брехло коммунусячье!Vladimir LioubimcevА Зюганов что, был в числе ГКЧепистов?... Так вот я скажу, ЧТО ЭТО ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ и в ГКЧП, и в развале СССР. И все тут... Зюганов, наоборот СОХРАНИЛ КОМПАРТИЮ ДЛЯ РОССИЯН!ЕвгенийУважаемый, вы не поняли сути вопроса, перечитайте статью снова))Алексей СафроновНе только к автору статьи, но и ко всем другим писулькиным: по какой такой причине, вы часто пишите оды об подобных Зю и других Пустышкиных персонах? Чем же, кроме мерозакостной физиономии заслужили они такое внимание?Владимир EвтушенкоНе только к автору статьи, но и ко всем другим писулькиным: по какой такой причине, вы часто поливаете помоями КПРФ, не трогая других Пустышкиных персон? Чем же, кроме мерозопакостной физиономии ЕР, ЛДПР, СР, Зелёные заслужили они такое внимание?Владимир EвтушенкоА сторонникам ЕР, поклонникам Гитлера всё едино! Им хоть ссы в глаза, скажут - Божья роса! Хоть какие факты приводи, хоть кол им на их тупом бараньем лбу теши. всё бесполезно! Взять хотя бы комментарии выше некоего подонка Яка поганого - наглядный тому пример! И факты эти самые сволочи Yak Vi переиначивают, как им...прикажет ЕР.Комментировать
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