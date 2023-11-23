Болтон заявил, что Израиль пошел на плохую сделку с ХАМАС из-за Байдена

Договоренности Израиля и ХАМАС по приостановке боевых действий в обмен на освобождение заложников не выгодны еврейскому государству, считает бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает The Hill.
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