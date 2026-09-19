Ким Кардашьян рассказала о неизлечимом заболевании

45-летняя модель и одна из самых известных женщин планеты Ким Кардашьян рассказала о том, что у нее нашли неизлечимое заболевание — впереди бывшую Канье Уэста может ждать рак.
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