«Главное — не умереть в мужских трусах»: как женщины выживали и справлялись с бытом во время войны

Все истории о войне — с привкусом горечи. Поломанные судьбы, загубленное здоровье, разбитые мечты. И тем не менее жизнь продолжалась — во многом, благодаря женщинам, которые в это трудное время, оставшись без поддержки мужчин, делали для своего дома и детей все возможное… А иногда и невозможное.
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