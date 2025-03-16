«Главное — не умереть в мужских трусах»: как женщины выживали и справлялись с бытом во время войны

Все истории о войне — с привкусом горечи. Поломанные судьбы, загубленное здоровье, разбитые мечты. И тем не менее жизнь продолжалась — во многом, благодаря женщинам, которые в это трудное время, оставшись без поддержки мужчин, делали для своего дома и детей все возможное… А иногда и невозможное.