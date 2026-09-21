Здоровье под угрозой: как не допустить осложнений при диабете и воспользоваться всеми правами по ОМС

Сахарный диабет - весьма серьезный диагноз, при котором повышается риск ряда тяжёлых осложнений, поэтому законодательно предусмотрено обязательное диспансерное наблюдение (далее - Д-наблюдение) с чётким перечнем исследований в рамках ОМС.
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