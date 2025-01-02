Черничук: оставшееся на ЗАЭС зарубежное оборудование поменяют на российское

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук сообщил о планах поменять оставшееся на объекте оборудование зарубежного производства на российское в ходе процесса лицензирования, пишет ТАСС.
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