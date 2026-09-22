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Собянин: В "Коломенском" создали еще несколько точек притяжения для горожан

Собянин: В "Коломенском" создали еще несколько точек притяжения для горожан

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" завершили второй этап благоустройства. Как рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в личном блоге, там провели масштабную работу по обновлению инженерных систем и коммуникаций.

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