Поиски пропавшего на фронте сына и помощь бойцам СВО: история семьи волонтёров из Красногвардейского района

ЧУЖИХ СЫНОВЕЙ НЕ БЫВАЕТ Сбор гуманитарной помощи для участников СВО идёт по всей России. Наши соотечественники в очередной раз проявляют единство в поддержке своих защитников, заботе о них и восхищении их мужеством и самоотверженностью.
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