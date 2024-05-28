Шалость удалась?Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточного контроля за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумения родителей организовать досуг своих чад.
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