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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Шалость удалась.

Шалость удалась.

Шалость удалась?Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточного контроля за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумения родителей организовать досуг своих чад.

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