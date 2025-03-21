Создают вызовы для помощи Украине: Франция и Италия заблокировали новый пакет на 5 млрд евро Евгения КомароваПопытка лидеров Евросоюза согласовать выделение Украине пакета помощи в 5 млрд евро на закупку боеприпасов столкнулась с трудностями из-за позиции Франции и Италии.