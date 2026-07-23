Администрация Трампа заморозила выделение Украине военной помощи на $400 млн — подробности

Администрация президента США заморозила выделение Украине военной помощи на $400 млн. Комментируя это решение, сенатор Дик Дурбин заявил: Белый дом уведомил Конгресс, что как минимум значительная часть этих средств не будет выделена до 2029 года.
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