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Русская весна

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Администрация Трампа заморозила выделение Украине военной помощи на $400 млн — подробности

Администрация Трампа заморозила выделение Украине военной помощи на $400 млн — подробности

Администрация президента США заморозила выделение Украине военной помощи на $400 млн. Комментируя это решение, сенатор Дик Дурбин заявил: Белый дом уведомил Конгресс, что как минимум значительная часть этих средств не будет выделена до 2029 года.

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