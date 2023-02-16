Полковник ФСБ Василий Верещак: Западные наемники из ЧВК имеют немного шансов выжить на Украине

То, что на Украине вовсю орудуют наёмники из иностранных ЧВК ни для кого секретом не является. Особенно после скандала с американской ЧВК «Моцарт», занимавшейся обучением украинских новобранцев и сбором финансовых средств не очень понятно для чего.