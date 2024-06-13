Будет ли снижена ставка ФРС и как этот фактор повлияет на Bitcoin?

Криптовалютное сообщество отреагировало на заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Как и ожидалось, ставка осталась без изменений, настоящий интерес вызвало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
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