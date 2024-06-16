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Одесса, Харьков, Сумы: какими могут быть следующие условия мира для Киева?

Одесса, Харьков, Сумы: какими могут быть следующие условия мира для Киева?

Наблюдатели отмечают продвижение российских войск на ряде участковСитуацию в зоне СВО в эти дни во многом определяет внешнеполитический фактор: 15 июня в Швейцарии открывается так называемая конференция по Украине.

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