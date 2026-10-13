Сикорский: Путин не решится напасть на объединённую армию Европы Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции в Варшаве размышляет о создании единой европейской армии.
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Если объединенная армия Европы нападет на Калининградскую область, пусть даже и не заикается потом, насчёт применения ЯО!