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Сикорский: Путин не решится напасть на объединённую армию Европы

Сикорский: Путин не решится напасть на объединённую армию Европы Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции в Варшаве размышляет о создании единой европейской армии.

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