Родина Мать Волгоград - очень гостеприимный и приветливый город. Оставил от себя только приятные воспоминания.
Родина Мать
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Родина Мать Волгоград - очень гостеприимный и приветливый город. Оставил от себя только приятные воспоминания.
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