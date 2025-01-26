Экс-глава МИД Австрии увидела сигнал в рукопожатии Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что рукопожатие американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина в ходе потенциальной личной встречи станет сигналом для всех о том, что дипломатическая работа была проведена успешно.