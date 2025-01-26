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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Экс-глава МИД Австрии увидела сигнал в рукопожатии Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что рукопожатие американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина в ходе потенциальной личной встречи станет сигналом для всех о том, что дипломатическая работа была проведена успешно.

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