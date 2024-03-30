Как армяне римлян остановили. Почему Тигран Великий смог одолеть Рим, но был вынужден признать поражение К 60-м годам I века до нашей эры армянский царь Тигран II Великий создал поистине огромную империю - от Каспия до Средиземного моря.
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