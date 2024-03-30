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  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

Как армяне римлян остановили. Почему Тигран Великий смог одолеть Рим, но был вынужден признать поражение

Как армяне римлян остановили. Почему Тигран Великий смог одолеть Рим, но был вынужден признать поражение

Как армяне римлян остановили. Почему Тигран Великий смог одолеть Рим, но был вынужден признать поражение К 60-м годам I века до нашей эры армянский царь Тигран II Великий создал поистине огромную империю - от Каспия до Средиземного моря.

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