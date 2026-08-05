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В Свердловской области взорван автомобиль гендиректора «Уралдронзавода» — разработчика FPV-дронов «Упырь»

В Свердловской области взорван автомобиль гендиректора «Уралдронзавода» — разработчика FPV-дронов «Упырь»

В посёлке Большой Исток Свердловской области произошёл взрыв автомобиля, принадлежащего генеральному директору «Уралдронзавода» Владимиру Ткачуку, предприятие которого специализируется на производстве FPV-дронов «Упырь».

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