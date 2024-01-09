На блогера Косенко возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб и опубликовал видео об этом в соцсетях.
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