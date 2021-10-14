Чем полезен фенхель и как добавить его в свой рацион

ФенхельLEGION-MEDIA Фенхель - луковичный осенний овощ, сезон которого приходится на октябрь. Пускай он не так популярен, как цукини или брокколи, фенхель обладает массой полезных свойств для организма и его очень легко добавить в свой рацион.
ФенхельLEGION-MEDIA Фенхель - луковичный осенний овощ, сезон которого приходится на октябрь. Пускай он не так популярен, как цукини или брокколи, фенхель обладает массой полезных свойств для организма и его очень легко добавить в свой рацион.
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