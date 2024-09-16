Запад не выполняет обязательства по комплектованию бригад ВСУ – Зеленский

Западные партнеры Украины не выполняют обязательства по комплектованию новых бригад ВСУ. Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».