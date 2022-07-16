Славянская доктрина

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Главное дело жизни Петра Клейнмихеля

Главное дело жизни Петра Клейнмихеля

Рыжов В. А. В статье П. А. Клейнмихель. «Стальной таран державной воли» мы говорили о происхождении этого человека, его семье, начале службы и о том, как в России было принято решение о строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой.

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