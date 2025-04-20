Шеремет: будет справедливо, если США признают Крым и 4 новых региона РФ

США опоздали с признанием Крыма почти на десять лет. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя публикации в американских СМИ о том, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания Крыма частью России.
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