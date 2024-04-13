Larian Studios была одним из крупнейших спонсоров Blasphemous на Kickstarter Компания Larian Studios...

Larian Studios была одним из крупнейших спонсоров Blasphemous на KickstarterКомпания Larian Studios, известная как разработчик Baldur’s Gate 3 и других полюбившихся геймерам ролевых игр, также оказывает помощь небольшим студиям.
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