Мужчина получил ножевое ранение в конфликте из-за парковки в Москве

СК РФ Житель одного из домов на Краснодарской улице в московском районе Люблино получил ножевое ранение после того, как сделал замечание припарковавшемуся прямо у подъезда водителю, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
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