Большунов показал, как прокатился на лыжах Rossignol. Ранее фирма приостановила сотрудничество с российскими спортсменами

Большунов показал, как прокатился на лыжах Rossignol. Ранее фирма приостановила сотрудничество с российскими спортсменами

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов снял на видео, как он катается на лыжах Rossignol, и опубликовал в инстаграме.

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