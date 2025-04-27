Кенийка и эфиоп триумфально финишировали на прохладном Московском полумарафоне

На Московском полумарафоне победу одержали Дейзи Джемутай Рутто из Кении и эфиоп Тереса Някола Гела. Гела показал время 1:01:11, а русские Наталья Аристархова и Алла Сидорова заняли второе и третье места.
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