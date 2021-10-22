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Горизонтальные небоскребы Лисицкого: невиданный советский проект

Горизонтальные небоскребы Лисицкого: невиданный советский проект

Горизонтальные небоскребы Лисицкого: невиданный советский проект За то относительно недолгое время, что просуществовал Советский Союз, в государстве успела несколько раз диаметрально поменяться генеральная линия в отношении культуры и строительства.

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Юрий Ильинов
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