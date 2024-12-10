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Курские новости

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Мать экс-футболиста Алиева о приезде сына в Суджу Курской области не знала

Мать экс-футболиста Алиева о приезде сына в Суджу Курской области не знала

Мать бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ) рассказала журналистам РИА Новости, что не в курсе его посещения оккупированного украинскими войсками города Суджа в Курской области.

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