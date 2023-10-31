Три европейские страны решили отправить гумпомощь в сектор Газа

Британия, Нидерланды и Франция разрабатывают планы по отправке гумпомощи в Газу. Отмечается, что идею высказали президент Франции Эммануэль Макрон и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте во время визитов в Израиль.
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