Три европейские страны решили отправить гумпомощь в сектор Газа

Британия, Нидерланды и Франция разрабатывают планы по отправке гумпомощи в Газу. Отмечается, что идею высказали президент Франции Эммануэль Макрон и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте во время визитов в Израиль.