Дети и подростки стали жертвами обстрела Горловки кассетными снарядами

Подросток 2007 года рождения погиб, еще двое подростков, ребенок и две женщины ранены в результате украинского обстрела Калининского района Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 30 сентября в своем Telegram-канале.