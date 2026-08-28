Востоковед Ефимов: ШОС может стать основой евразийской безопасности

Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Ефимов, бывший заместитель торгового представителя России в КНР, выразил мнение, что ШОС имеет потенциал стать основой для развития архитектуры евразийской безопасности.
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