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stopgame

4 подписчика

42 факта о GTA VI, которых не было в трейлере

42 факта о GTA VI, которых не было в трейлере

Посмотрели полчаса GTA VI и думаете, что знаете об игре всё? А вот и нет: за закрытыми дверьми был ещё один показ, где раскрыли кучу дополнительных (и местами очень важных!) деталей о шестёрке.

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