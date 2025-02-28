Трампу объявлена "война": Восстали 5 бывших глав Пентагона. Все ждут ответа Конгресса

Бывшие главы Пентагона пожаловались в Конгресс на то, что Трамп снял с должностей генераловДональд Трамп принял решение отправить в отставку председателя Комитета начальников штабов Чарльза Брауна, замначальника штаба ВВС Джима Слайфа и начальника штаба ВМС Лизу Франкетти.
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