Трампу объявлена "война": Восстали 5 бывших глав Пентагона. Все ждут ответа Конгресса

Бывшие главы Пентагона пожаловались в Конгресс на то, что Трамп снял с должностей генераловДональд Трамп принял решение отправить в отставку председателя Комитета начальников штабов Чарльза Брауна, замначальника штаба ВВС Джима Слайфа и начальника штаба ВМС Лизу Франкетти.